ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ: ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାମାତ୍ରା
Published : April 11, 2026 at 11:12 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଜନ୍ମମାଟି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ଆଜି (ଶନିବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ୍ ବୋଦାପଳସା ଫୁଟ୍ବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୋଦାପଳସାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଅରଡ଼େଇ ନାଳରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ବୋଦାପଳସା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ଣ ୧.୫୫ରେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହାପରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ନିକଟସ୍ଥ ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଟି ଗଳିପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକାଦଶ ଶୁଭାଶିଷ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
- ବୋଦାପଳସାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ
- ଅରଡ଼େଇ ନାଳରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ
- ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଟି ଗଳିପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ
- ଶୁଭାଶିଷ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଳ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅତିଥି
ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୨.୫୦ରେ ଘସିପୁରା ବ୍ଳକ୍ ଦେଓଗାଁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୁଶଳେଶ୍ଵର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲିରେ ଯୋଗଦେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୦୦ରେ ଶାଳପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
- ଦେଓଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ବରଙ୍କ ଦର୍ଶନ
- କୁଶଳେଶ୍ଵର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି
- ଶାଳପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ
- ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ
ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ ४.४० ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଦେବେ । ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଫେରି ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସୋମବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
- ଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
- ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।