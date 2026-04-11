୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଅରଡେଇ ନାଳ ସେତୁ ଓ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ କଲେ ଲୋକାର୍ପଣ
ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସେତୁ ଉଦଘାଟନ ସହ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
Published : April 11, 2026 at 9:55 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନିଆ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଏୟାର ବସ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆସି ଦିନ ୧୧.୫୫ ମିନିଟ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ବୋଦାପଳସା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଠାର ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି । ସେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବକ ଫଳକ ଉନ୍ନୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଛତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଥିଲେ ।
ଜନ୍ମମାଟିର ସ୍ନେହ ଆଉ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ୟ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 11, 2026
ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲି। ଜନ୍ମମାଟିର ଋଣ ଶୁଝିବା ସହ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା… pic.twitter.com/tv58cKZX69
ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଯାଇ ଅରଡେଇ ନାଳ ସେତୁର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ସିଧା ଆସି ବୋଦାପଳସା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଟଣା ଓ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ଓ ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝରର ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଓ ବିଦ୍ବାନ ମାନଙ୍କ ମାଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଶିଳାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିକ୍ରମାର ଗାଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି ।
ମୋ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଆଜି ବୋଦାପଳସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଡେଇ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ପୋଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ୧୦୦ ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୋଲ ବୋଦାପଳସା ସମେତ ପାଖାପାଖି ୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତରେ… pic.twitter.com/jsYG8DqPdi— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 11, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ କି ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରୀ ଜାମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାତ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବଡ ହୋଇ କଣ ହେବେ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତିଭୂମି ସହ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶେଷରେ ଦିନ ୨.୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଭୋଜନ ସାରି ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୬ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଯାଇ ରଥ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଓଲ୍ହାଇବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଆସି ଢେଙ୍କିକୋଟ୍ ସ୍ଥିତ ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଟି ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦୁଝରର ବୋଦାପଳସା ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲି । ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଶତାୟୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୩ କୋଟି… pic.twitter.com/HuoINuzuj5— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 11, 2026
ପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ନିକଟରେ ଦ୍ଵିପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ୯.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୦.୭୮କିମିର ନିର୍ମିତ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶୁଭାଶିଷ ମେମୋରିଆଲ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ।
