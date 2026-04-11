୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଅରଡେଇ ନାଳ ସେତୁ ଓ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ କଲେ ଲୋକାର୍ପଣ

ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସେତୁ ଉଦଘାଟନ ସହ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 9:55 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନିଆ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଏୟାର ବସ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆସି ଦିନ ୧୧.୫୫ ମିନିଟ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ବୋଦାପଳସା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଠାର ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି । ସେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବକ ଫଳକ ଉନ୍ନୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଛତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଯାଇ ଅରଡେଇ ନାଳ ସେତୁର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ସିଧା ଆସି ବୋଦାପଳସା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଟଣା ଓ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ଓ ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝରର ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଓ ବିଦ୍ବାନ ମାନଙ୍କ ମାଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଶିଳାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିକ୍ରମାର ଗାଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ କି ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରୀ ଜାମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାତ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବଡ ହୋଇ କଣ ହେବେ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତିଭୂମି ସହ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଶେଷରେ ଦିନ ୨.୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଭୋଜନ ସାରି ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୬ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଯାଇ ରଥ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଓଲ୍ହାଇବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଆସି ଢେଙ୍କିକୋଟ୍ ସ୍ଥିତ ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଟି ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ନିକଟରେ ଦ୍ଵିପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ୯.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ୦.୭୮କିମିର ନିର୍ମିତ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶୁଭାଶିଷ ମେମୋରିଆଲ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

