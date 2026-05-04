ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ; ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ, ରୋଡ଼ ଶୋ' ସହ ୪ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଗତବର୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ସରକାର ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 4, 2026 at 10:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର । ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ୩ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେ ୫ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜୁରାଟର ୪ ସହର ୩ ଦିନ ରହି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ।
ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ କରିଡ଼ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାରଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଧାତୁ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗୁଜରାଟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅହମଦାବାଦର ହୋଟେଲ ହୟାତ ରିଜେନ୍ସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବା ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ବନ୍ଦର, ଧାତବ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ନିବେଶ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀତା ଗଠନ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋଡଶୋ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଲଟେବୁଲ ଓ ଏକକ ବୈଠକ କରିବେ । ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫର୍ମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ । ଆଲୋଚନାରେ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଧାତୁ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଓ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ସମେତ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫୋକ୍ସ ରହିବ । ବନ୍ଦର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପରେ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ।
ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଭଦୋଦରାରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେଭାଡିଆ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଗୁଜୁରାଟ ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଆଗାମୀ 'ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା - ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍' ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ମନୋଜ ସାହୁ ରହିବେ । ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ IPICOL ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛୁ । ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ୩ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ।"
ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧.୬୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ୧୩ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ହାସଲ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ସରକାର ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ୫୬ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ । ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିବା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ସରକାର ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୭ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ‘ସୁରାଟ-ତିରୁପୁର’ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଫୋକସ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସମିଟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୭୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଏହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ଦୃତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ନିକଟରେ କଟକର ରାମଦାସପୁରରେ ପେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବୃହତ ଆପାରେଲ ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି ।
