ETV Bharat / state

'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି -ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମନ୍ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଥିବା ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

cm majhi praises pm modi mann ki baat
'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି -ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ୧୩୭ ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର 46% ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଏବଂ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ବଡ ସାହି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩୭ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କଫ ସିରଫ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । ରୋଗୀ ନୁହେଁ ଭୋଗୀ ବେଶୀ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୁବ ପିଢି, କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଡ୍ରଗ ସେବନ ଓ ମୋବାଇଲ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି । ସରକାର ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି । ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି । ଭାରତ ଏବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ। ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଗଠନ କରିହେବ ।

cm majhi praises pm modi mann ki baat
'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)



'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, କଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

cm majhi praises pm modi mann ki baat
'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)



ଆଜିର ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜନଶକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ମନ୍ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୌମକର ବଂଶର ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରି ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ପାରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

cm majhi praises pm modi mann ki baat
'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ କି ବାତରେ ଦେବ୍ରୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଧୋଡ୍ରୋକୁସୁମ ଗ୍ରାମର ମୈଥିଳୀ ଭୁଏଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି । ମୈଥିଳୀଙ୍କଭଳି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ମୈଥିଳୀ କିପରି ଆଜି ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଥିବା ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ-ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

TAGGED:

CM ON MAN KI BAAT
PM MODI RADIO PROGRAMME
CM MOHAN CHARAN MAJHI
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.