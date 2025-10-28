ETV Bharat / state

ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛଟ୍ ପାଳିଲେ ବ୍ରତଧାରୀ; ଏହି ପର୍ବ ସମ୍ରଦାୟିକ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଛଟ ପୂଜା ପାଳିଲେ ବ୍ରତଧାରୀ । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ଵ ।

CM Majhi Performs Chhath Puja
CM Majhi Performs Chhath Puja (Mohan Charan Majhi 'X' handle Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଛଟ ପାଳିଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ । ବ୍ରତର ୪ର୍ଥ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରି ପୂଜା ସମାପନ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆ ଖାଇ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ସତ୍ୱେ ବି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଛଟ ପୂଜା ପାଳନ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମଝି । ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଛଟ ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସକାଳର ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Majhi Performs Chhath Puja Rituals (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜା ପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସହ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ପଠାରେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଛଟ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷଦିନରେ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।


ଏହି ପୁଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମଝି କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଓ ଛଟୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଛଟ ପୂଜା । ଏହା ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ଵ । ଏହା ସମ୍ରଦାୟିକ ସମନ୍ବୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଆଜିର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ। ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଆମ ଆସ୍ଥା-ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ । ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଵ ଓ ଛଟୀ ମୈୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ଅବସର। ସେହିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୂଜା ଏହା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମା' ମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଉପାସ ରହି ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିବାରର ସୁସ୍ଥତା, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରଛନ୍ତି ।

ଏହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନର ମହାନ ପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ସାମୁହିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଧକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ରତର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, କୌଣସି ବିରାଟ ଆଡମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱଛତାର ପର୍ବରେ ମୁ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲି ।"


"ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ଆମ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମୃଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶ୍ୱର କୋଣଅନୁକୋଣରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଛଟ ପୂଜା: ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରତ ସମାପନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଗତ ୪ଦିନ ଧରି ଏହି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ବ୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ନୁତନ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଆଜି ଶହ ଶହ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ବାଛନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ରହିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।


ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକ ଡ଼ିଏସ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ବହୁତ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CM IN KUA KHAI CHHATH PUJA
CM MOHAN MAJHI
BHUBANESWAR CHHATH PUJA
CHHATH FESTIVAL 2025 ODISHA
CM MAJHI PERFORMS CHHATH PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.