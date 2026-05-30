ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା; ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 30, 2026 at 8:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା । ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲା । ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ । ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମାନ ଦଶା ଭୋଗିବେ ।
ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତାର ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା । ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ।
ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ବରଖାସ୍ତ ନୂଆ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ-
ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ବରଖାସ୍ତ କରିବା ନୂଆ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । "ପୂର୍ବତନ ଅତିରକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲା କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀରୁ ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରେ ଓଏଏସ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ । ଯୁଆଡେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି," କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲା-
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ଏକକାଳୀନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ମହେଶ୍ବର ଅଧିନ ଗାଢକଣରେ ଥିବା ହସପ୍ରିୟା କନଷ୍ଟକସନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ରଙ୍ଗମାଟିଆ ସ୍ଥିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦକା ନୁଆଗାଁ ସ୍ଥିତ କୋଠା, ବାଲେଶ୍ବରର ସୁନାହାଟରେ ଥିବା କୋଠା ଘର, ସୁନାହାଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ, ସୋନପୁର ଟାଉନ ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ, ବାଲେଶ୍ବର ବାରିପଦାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ପ୍ରତାପୁରର ସ୍ଥିତ କୋଠାଘର, ଜଗତସୁଂହପୁରରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ପୈତୃକ ଘର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୧୪ ଜଣ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ୬ ଏଏସଆଇ ଚଡ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର