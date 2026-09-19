ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୫ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଁଚିବ ମୃତଦେହ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୫ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଁଚିବ ମୃତଦେହ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 10:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ମୃତଦେହ ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତଦେହ ଓଡିଶାରେ ପହଁଚିବ ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମିକନ ୨୦୨୬ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଉଦ୍ଧାର ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଗର ମାଲଓ୍ୱା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଗର-ମାଲୱା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତହସିଲ ନଲଖେଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା’ ବଙ୍ଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିରର ନାଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଜଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିବାସସ୍ଥାନକୁ ଶବବାହନ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଜୈନ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ବୃତ୍ତ ତନୋଡ଼ିଆ, ତହସିଲ ଆଗରଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ପରିବହନ ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅନୁପ ରାଜପୁତ “ପଟୱାରୀ”ଙ୍କୁ ସହାୟକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଓ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ୟୁନିଟ - ୧୬ ସ୍ଥିତ ଆତ୍ମାରାମ ବସ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଛନ୍ତି । ମୃତକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା (୪୩), ସାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବେହେରା(୬), କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜବୀର(୧୩), ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା(୪୦), ରୀତାରାଣୀ ବେହେରା(୩୬), ସାଇ ସ୍ୱସ୍ଥିକ ବେହେରା(୧୦) ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା (୩୪) ।
ରାହୁଲ ଜୈନ, ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶବବାହନ ଯୋଗେ ମୃତକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିତୀଶ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ । ସମୟ ସମୟରେ ଆଗର-ମାଲୱାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଓଡିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର