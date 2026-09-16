ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ; ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରଖିବ ନଜର

ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର:ସମ୍ବଲପୁର:ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ l ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 960 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 50 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି l

ପାଣିପାଗର ସଠିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜମାଦାରପାଲି ରୋଡଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ନୂତନ ଡ଼ପଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ କେନ୍ଦ୍ର l ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଭାଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓଏସଡିଏମଏ)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓଏସଡିଏମଏ)ର ମିଳିତ ସହ‌ଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏହି ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ନୂତନ ତପଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ l

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାଣିପାଗ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ l

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

କେମିତି କାମ କରିବ ରାଡାର-

  • ଏହି ପାଣିପାଗ ରାଡାର ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ
  • ରାଡାର୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ
  • ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ସାମରିକ ଏବଂ ଦିଗ ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
  • ସମ୍ବଲପୁରର ସି. ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ଼ପ୍‌ଲର୍‌ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
  • ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ
  • ସି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଡାର୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କ୍ଷରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସଂବେଦନଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ
CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେବେ I ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେବ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି, ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ l ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତ୍ବରିତ ସୂଚନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ lବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ l ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଜଳ ପରିଚାଳନା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ l ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ-ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ।

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ଉଦଘାଟନ ସହିତ ଆଜି ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୯୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର 50ଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ତାହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ତ୍ଵରାନ୍ଵିତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଉଦଘାଟନ କରାଗଲା ସେଥିରୁ 133 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଉ 825 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର 35ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। "

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ "ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡପ୍ଲର୍‌ ରାଡାର ଏଠି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ନମ୍ବର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ୫୧ତମ ଅଟେ l ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସମେତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗୁଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେବ l

CM Mohan Majhi inaugurated the new Doppler weather radar station in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍‌ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏହି ରାଡାର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିପାଖର ପ୍ରାୟ ୪୫୦ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମେଘମାଳା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ପବନର ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି, ଲଘୁଚାପ, ଅବପାତ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ଆଗୁଆ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ଏହା ନଜର ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ।”

ସେ ଆହୁରି କହିିଛନ୍ତି, “ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୫ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାଣିପାଗ ମଡେଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଡାରର ତଥ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାନୁମାନର ସଠିକତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଡାର୍ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।”

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଯୁବକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି: ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରାୟ, ୨ ବର୍ଷରେ ସରିଲାଣି ୨୦୧ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି



TAGGED:

SAMBALPUR DOPPLER
NEW DOPPLER WEATHER RADAR STATION
WEATHER RADAR STATION SAMBALPUR
SAMBALPUR WEATHER RADAR STATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.