ETV Bharat / state

ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ନ ଦେଲେ ଦରମାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥକୁ ଦରମାରୁ କାଟି ସଂମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଇଲୋକ୍ଟୋନିକ୍ ସୂତ୍ରରେ ଜମା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

CM directs deduction of maintenance expenses for Spouse and children from salary if not provided
ଭରଷପୋଷଣ ସହାୟତା ନ ଦେଲେ ଦରମାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ପାଉ ନଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଏପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ପତ୍ନୀ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଧାସଳଖ କାଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ରାଶିକୁ ପତ୍ନୀ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ । ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଏଭଳି ୨-୩ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଭରଷପୋଷଣ ସହାୟତା ବା ପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାରେ ଅବହେଳା:
ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଭରଷପୋଷଣ ସହାୟତା (Maintenance Grant) ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ (Alimony) ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାର ହୋଇଛି । କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏପରି ହାରାହାରି ୨-୩ଟି ମାମଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି । ତେଣୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଦାଲତର ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି । ତା’ସହିତ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଓ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ (Alimony) ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବିଭାଗୀୟ DDO (Drawing & Disbursement Officer) ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥକୁ ଦରମାରୁ କାଟି ସଂମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଇଲୋକ୍ଟୋନିକ୍ ସୂତ୍ରରେ ଜମା କରିବେ ।"



ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭରଣପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (HRMS)ରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ବା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କୂଳ ଲଂଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲା ଚିନ୍ତା; ଖୋଳାଯିବ ନଦୀ ମୁହାଣ ଓ କଢ଼ାଯିବ ପଟୁ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସରକାର ବଦଳିଲା, ବଦଳିନି ପ୍ରଶ୍ନ; କୁଆଡ଼େ ଗଲା ୨୦୨୩ ମସିହାର ଓବିସି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ?

ମାଲେରିଆ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ: ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CM MOHAN MAJHI
ODISHA CHIEF MINISTER POLICIES
ଦରମାରୁ କଟିବ ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ
MAINTENANCE EXPENSES ALIMONY
MAINTENANCE EXPENSE FROM SALARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.