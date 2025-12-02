ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକାଶ ମେଘାଛନ୍ନ; ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୀତ ନାହିଁ
ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଶୀତ କମିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେପଟେ ଶୀତ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/JLRN7hC6Kq— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 1, 2025
ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 15ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Current Synoptic Situation #Odisha #weatheralert pic.twitter.com/pixoRrJshC— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 1, 2025
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରିକି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 : Light to Moderate Rain likely to occur over the marked districts. Day-2 to Day-7 : Dry. #Rain #Odisha #Forecast pic.twitter.com/JEhTQ5MRER— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 1, 2025
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କାଞ୍ଚିପୁରମ, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଏବଂ ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କାରଣ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା', ଯାହା 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ବର୍ଷା ଆଣିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ରବିବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ସାଧରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
Minimum Temperature Forecast #temperature #WINTER #Odisha pic.twitter.com/E5VlU2PPlx— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 1, 2025
