ETV Bharat / state

ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ:୯ ମାସ ପରେବି ଫିଟୁନି ଲାଇସେନ୍ସ ସମସ୍ୟାର ବାଟ, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଏଥିଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା

Rairakhol bloodbank
ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଗତ ୯ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଗୀ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ନପାରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଶାଜନକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଗରିବ ଓ ନିରୀହ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।

Rairakhol bloodbank
ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)



ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା

ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଘେରିଥିଲେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କେବେଠାରୁ ଏବଂ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଓ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।


ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ 'ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର' (Blood Storage Unit) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦେଇନାହାନ୍ତି।

Rairakhol bloodbank
ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

୧୨ ବର୍ଷରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ


ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜିକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରୁ ହିଁ ଏହି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।


• ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଆସିଥିଲା।
• ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ୨ ଥର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ, ନିୟମାନୁସାରେ ଆବେଦନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
• ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି।

Rairakhol bloodbank
ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
ନୂଆ ଏସଓପି (SOP) ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍‌ର ତାଲିକା


ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦାରଖ ଟିମ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ନୂତନ ଏସଓପି (Standard Operating Procedure) ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।


• ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କୌଣସି କାଠ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
• ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍‌ର ଚିଠିର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବୁର୍ଲା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୋଗୀ

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ 'ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ' ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବିରେ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୀରା ବେହେରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଚାଲୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମାସେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ମାସିକ 150 ରୁ 180 ଥାଲାସେମିଆ ଓ ସିକିଲସେଲ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 180 ୟୁନିଟ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା l ତେବେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ନହେବାରୁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l


ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା ନୀଳମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି l ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପଠା ଯାଉଛି ଓ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଛି l ଆଗକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରିବ l ସେଠାରେ ବର୍ତମାନ ନୂଆ କୋଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି l ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି l ଯେଉଁ ମେସିନ ଅଚଳ ଥିଲା ସେହି ମେସିନକୁ ମଧ୍ୟ ସଚଳ କରାଯାଇଛି l ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ବର୍ତମାନ ସେଠାରେ 27 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ରଖା ଯାଇଛି l


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ଖାଲି ଭୀମସାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explainer: ଖରାଦିନେ ରକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି କଣ ?


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR RAIRAKHOL BLOODBANK
ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର
ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ
RAIRAKHOL BLOODBANK CLOSE
REDHAKHOL BLOOD BANK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.