ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର; ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ
ମେରାଇନ ଥାନାକୁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଛି। ମେରାଇନ ଥାନାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, ତାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ନେଇକି ମେରାଇନ ଥାନା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
Published : November 21, 2025 at 7:42 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓ ଅବୈଧ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ନଥିବ, ସେସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦେଶର ନାଗରିକ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯାହାକି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏଯାଏ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରେଞ୍ଜର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହ ଏହି ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେବେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।"
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ "କାହାକୁ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଯାହାପ୍ରତି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ଆମର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମେରାଇନ ଥାନା ରହିଛି। ମେରାଇନ ଥାନାକୁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଛି। ମେରାଇନ ଥାନାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, ତାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ନେଇକି ମେରାଇନ ଥାନା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡଙ୍କ ସହ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବି ହୋଇଛି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର