ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଫେରିଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଗାଁ ମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଅନେକ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବସିଥିଲେ।
Kalahandi Sanitation Workerଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଫେରିଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ । ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ.. ସର୍ବମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ଗାଁ ମାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଅର୍କାବାହିଲି ପଡାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମିିଳିଛି ବିପୁଳ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା । ସୁଇପର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଟ୍ ହୋମ୍” ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବା
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେଲା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିଲା । କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜଣେ ସାଧାରଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭବନରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା ଓ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ବାଜା ବଜାଇ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ।
ଆମ ପାଇଁ ସତରେ ଗର୍ବର କଥା-ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ
ଏନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତଥା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସେବତୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ଆମକୁ ଏହା ସ୍ବପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ଗଲାନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ, ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱିପର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ ସତରେ ଗର୍ବର କଥା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବତୀ ନାଏକ ।
ସେହିପରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଅନେକ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ମୋର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା ବେଳେ ବହୁତ ଚେକିଂ କରାଗଲା ସେଠାରେ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଳୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଠାକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଵିପର ଭାଇମାନେ ବାଜା ବଜାଇ ନାଚଗୀତ କରି ମତେ ସ୍ବାଗତ କଲେ ।
