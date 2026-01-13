ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡାକରା, 'ଆଟ୍ ହୋମ୍' ଅତିଥି ହେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ “ଆଟ୍ ହୋମ୍” ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ।
Published : January 13, 2026 at 10:38 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଖବର l ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଅର୍କାବାହିଲିପଡାର ସୁଇପର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ “ଆଟ୍ ହୋମ୍” ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେଲା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିଲା । କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭବନରୁ ଏଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା ତାଙ୍କର କଠିଣା ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ସେବା ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି l
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜଣେ ସ୍ବଛ ସାଥୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି l ଏନେଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଏ । କେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ଆବା ଜହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କାମକୁ ଯାଏ । ସହରର ଗାନ୍ଧି ଛକକୁ ସଫା ରଖିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ ତେଣୁ କରି ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିନି । ମୋ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗୀଣା ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, କେମିତି ଯିବି ଜାଣିନି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଯେ ମୋର କାମକୁ ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି । ମତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ରହୁଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ଓ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଟ ହୋମ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ବଛତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିଗରେ କର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାନ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ", ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯିଏ କି ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି । ସେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ । ଏବଂ ସେ ସହରରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ । ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
