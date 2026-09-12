ETV Bharat / state

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ସାମିଲ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ

ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କି.ମି. ସମୁଦ୍ରତଟ ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମେତ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଜନା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ODISHA COASTLINE
ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କି.ମି. ସମୁଦ୍ରତଟ ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମେତ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସଫେଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ‘ଆମ ସମୁଦ୍ର, ଆମ ବେଳାଭୂମି ଓ ଆମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା’, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗୋପାଳପୁରରେ ସାମୂହିକ ସମୁଦ୍ରତଟ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଓ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କି.ମି. ସମୁଦ୍ରତଟ ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମେତ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଜନା। (ETV Bharat Odisha)

ସୁସ୍ଥ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜନସହଭାଗିତା ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ରତଟ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୨.୯ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଓ ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ୫୭୫ କି.ମି. ସମୁଦ୍ରତଟ ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ୍ କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIOT) ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଅବଜରଭେଟରୀ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏହାସହ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ରତଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ରତଟକୁ ନେଇ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।” ଯେପରି ଏକ ଜମି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ସୁଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ’ଣ ରହିଛି, ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ମ୍ୟାପିଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ରୋକିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍

ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ INCOIS ପକ୍ଷରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଚ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।

ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ କ୍ୟାମେରା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ସର୍ଭର ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ, ବେଳାଭୂମି କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ।

“ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏହା ଆଧାରରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଳାଭୂମି କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ।” ବୋଲି IAS ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିବ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି. କିର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଯୋଗଦେଇ ବେଳାଭୂମି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ମିଳିତ ଭାବେ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି. କିର୍ତ୍ତି ଭାସନ କହିଛନ୍ତି; “ବେଳାଭୂମି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ

ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଠିକ୍ ରହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିପରି କମାଯିବ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖାଯିବ, ସେନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା କହିଛନ୍ତି; “ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଠିକ୍ ରହିବ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।”

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ବଢ଼ାଉଛି ବିପଦ

ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିନଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା କଇଁଛଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଜରର କେମିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର’ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟକୁ ସଫା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମେରାଇନ୍ ରୋଡ୍ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ କହିବା କଥା; “ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମେରାଇନ୍ ରୋଡ୍ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।”

Odisha Coastline
ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
  • ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିର ଆହ୍ୱାନ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅକ୍ଷୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର’ ନାରାର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରତଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏଥିସହ ଅକ୍ଷୟ କହିଛନ୍ତି; “ସମୁଦ୍ରର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫେଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ଏହା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ।”

  • ବ୍ୟାପକ ଜନସହଭାଗିତାରେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସଫେଇ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୂଜା ମିଶ୍ର, ଗଞ୍ଜାମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଗୋପାଳପୁର ଏନ୍‌ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ନାହାକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଜର୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋପାଳପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ-ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁର ଏନ୍‌ଏସିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କରିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରିବା, ସମୁଦ୍ର ଓ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।

ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମେରାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବଢୁଛି ଖଇରା 'ଚାନ୍ଦୁଆ'ର ଚାହିଦା, 24 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, 25 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଗୋପାଳପୁର
GOPALPUR
BEACH CLEANING
MARINE COASTAL PLAN
ODISHA COASTLINE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.