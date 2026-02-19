ETV Bharat / state

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ'

ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ।

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ'
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' (ETV BHARAT ODISHA)
Published : February 19, 2026 at 4:13 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର'। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି- ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ବଛ ରଖିବା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବେଳାଭୂମି ସମେତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ । ତେବେ ଏହି ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ନରହି ତାହା କିଭଳି ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ, ସେଦିଗରେ ବନବଭାଗ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' (ETV BHARAT ODISHA)



ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଏକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦେଇଦେଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଯାଉ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ । ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ।"

ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବହୁତ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୋଜି କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏବଂ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସଫେଇ ହେଉନି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ, ବାୟୁ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ଵାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ । ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପିକନିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉ । କିଛି ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଉ । ସେହି ଅର୍ଥରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଫେଇ ହେଉ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉ । ତେବେ ପଲିଥିନ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏହା ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରିବ ।"

ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ପିକନିକ୍‌ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପିକନିକ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ।‌ ବଣଭୋଜି ସରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପାଣି ବୋତଲ, ପଲିଥିନ, ଥର୍ମକୁଲ ପ୍ଲେଟ ଆଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପକାଇ ଚାଲିଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହାର ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୂପରେ ଜଳଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ଏଣୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ତେବେ ସରକାର ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଦୀର୍ଘ ୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୁରୀ DFO ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହରରୁ ବାର୍ଷିକ ୭୨୦ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ।
ପୁରୀ ସହରରୁ ବାର୍ଷିକ ୭୨୦ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଵନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଗର ଧନଜ ରାଓସୋ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି,"ପୁରୀଧାମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ । ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୋଣାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ । ଏଣୁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବେଳାଭୂମି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର କାରିଡର' ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଏଜେନ୍ସୀକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ।"
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ କେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନାହିଁ ।
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ କେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନାହିଁ । (ETV BHARAT ODISHA)
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାର୍ଷିକ ୭୨୦ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ କେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନାହିଁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏନେଇ ପୁରୀ ପୋୖରପାଳିକା ପାଖରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ।
ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ । (ETV BHARAT ODISHA)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

