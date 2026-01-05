ଚମକୁଛି ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଟି ତିଆରି ଗହଣା: 5 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
ମାଟିରୁ କାନଫୁଲ, ହାର, ଗିଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବରର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୁଜାତା ବେହେରା । ବାର୍ଷିକ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସହ 8 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Sujata Behera Clay Jewellery ବାଲେଶ୍ବର: ବେକକୁ ହାର, କାନକୁ ଝୁମକା, ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପହାର ... ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକରୁ ନୁହେଁ ମାଟିରୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର .. ନଷ୍ଟ ହେବନି... ପିନ୍ଧିବାକୁ ଓଜନିଆ ଲାଗିବନି । ଆଉ ପକେଟ ବି ଖାଲି କରିବନି । ହଁ .... ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ । ମାଟିରୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଲାଖିଲା ପରି ଗହଣା । ଯାହାର ବେଶ୍ ଆଦର ବି ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଜାତା ବେହେରା ଏସବୁ ଗହଣା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିନେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଦେଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ‘ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଟିର ଗହଣା’ ।
ମାଟିରୁ ଗହଣା...
ମାଟି...ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବେଗ । ସବୁକିଛିର ଆରମ୍ଭ ମାଟି ଆଉ ଶେଷ ବି ମାଟି । ଆଉ ଏହି ମାଟିରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସୁଜାତା । 5 ବର୍ଷ ତଳେ (2020 ମସିହା) କୋଭିଡ-19 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଟିରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି। ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀଠୁ ନେଇ ଖେଳନା କେତେ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ମାଟିରୁ ଗହଣା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ । ମନକୁ ଏକ ଭାବନା ଆସେ ଯେ, ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନାହିଁ ତ ? ପାଣି ଲାଗିଲେ ମିଳାଇ ଯିବ ନାହିଁ ତ ? କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମାଟି ଗହଣା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାଟିରେ ପାଗ କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଗହଣା ସହ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ । ଯାହା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ।
ମାଟିରୁ ଗହଣା ପାଇଁ କିପରି ମନକୁ ଆସିଲା ଭାବନା ?
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପାଟୁଳି ଗାଁର 30 ବର୍ଷୀୟା ସୁଜାତା ବେହେରା । ବାହାଘର ପରେ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ବାମୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ବାହାଘରର ୭ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାଟିରେ ଗହଣା ତିଆରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବାକୁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରି ନିଜ ଗାଁରେ ଗହଣା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
କି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ?
- ମାଟି କାନ ଫୁଲ
- ମାଟି ହାର
- ମାଟି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ
- ଲିପନ ଆର୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି
- କଉଡିରେ ଚୁଡି
ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର :
ସୁଜାତା ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳାରୁ ସୁଜାତା ବାର୍ଷିକ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 3 ରୁ 5 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠୁ ଆସେ ମାଟି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ?
ଗହଣା ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟିକୁ ସୁଜାତା କୋଲକାତାରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ମାଟି ଅଣାଯାଏ । ତାହାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଫିଲଟର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ମାଟିକୁ ସୁଜାତା କିଲୋ ପ୍ରତି ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାନ୍ତି ।
1 କେଜି ମାଟିରୁ କେତେ ଗହଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?
ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଟିରେ କାନଫୁଲ ୫୦ରୁ ୧୦୦ଟି ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ହାର ସେଟ୍ ସହ କାନଫୁଲ ୩୦ ରୁ ୪୦ଟି ତିଆରି ହୋଇପାରେ । ଏସବୁ ଗହଣା ତିଆରି ପରେ ଚୁଲିରେ କୋଇଲା ଓ ଘଷିରେ ପୋଡ଼ା ଯାଏ। ଫଳରେ ଏହା ପୂରା ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ ଗହଣା ଗୁଡିକରେ ଫେବ୍ରିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାପ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ ବୋଲି ସୁଜାତା କୁହନ୍ତି ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମାଟିରୁ ଗହଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ?
- କୋଲକାତାରୁ ଚକଟା ମାଟି ଆସିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କଟାଯାଇଥାଏ
- ମାଟି କାଦୁଅ ଆକାରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାହା ଶୁଖି ନଯିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନରେ ଘୋଡାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ
- ମାଟି ହାତରେ ନଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତେଲ ମିଶାଇ ଦଳା ଯାଇଥାଏ
- ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଡିଜାଇନ କରାଯାଏ
- ଡିଜାଇନ ହେବା ପରେ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଖାଯାଏ
- ଶୁଖିବା ପରେ ଏକ କଢ଼େଇରେ କୋଇଲା, ଘଷି, କାଠଗୁଣ୍ଡ ଆଦିରେ ଅଧାପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ସଜାଇ ରଖି ଉପରେ କିଛି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ
- ଚୁଲି ଜଳାଇ ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ
- ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ
- ପୋଡି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ
- ପରେ ଗହଣାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ କଞ୍ଚା ଅଛି କି ପୋଡିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗହଣା ସବୁକୁ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘସିବାକୁ ପଡିଥାଏ
- ଯଦି ଗହଣା ଗୁଡିକ ଲାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ
- ଏହାପରେ ସବୁ ଗହଣାକୁ ଆଣି ତୁଳୀରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ
- ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ପରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ
- ସୁତାରେ ହାର ଗୁଡିକୁ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ
କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ?
ଏ ସବୁକୁ ଗହଣାକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ସିମୁଳିଆ ବଜାରରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମାଟି ଗହଣା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ସୁଜାତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଗହଣା ମଧ୍ୟରେ କଉଡ଼ି ଚୁଡ଼ିର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ସୁଜାତା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଟି ଗହଣା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ପଢୁଆ ଯୁବତୀମାନେ ଖୁସିରେ କିଣି ନିଅନ୍ତି ।
ନିଜର କଳାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ସୁଜାତା ?
ସୁଜାତା ବେହେରା କୁହନ୍ତି ‘ ମାଟି ଗହଣାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଟିର ଗହଣା ସହ ଆଉକିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଢ଼ାଇଛି । ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମୋତେ ମାଟି ଗହଣା ତିଆରିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ୬ ଜଣ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆର୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।’
ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗହଣାର ଦାମ୍ କେତେ ?
ମାଟି ଗହଣା କାନଫୁଲ ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ହାର ସେଟ୍ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ସୁଜାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ସୁଜାତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ବାମୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଝିଅ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି । ସୁଜାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ ପାସ୍ ।
ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲି...
ସୁଜାତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ମାମିନା ମାଝୀ କୁହନ୍ତି, ‘ସୁଜାତା କାମ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ମାଟି ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ପରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା । ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରୁଛି । ଏଇଠୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବାର ଚଳିବାରେ ସହଜ ହେଉଛି ।’
ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗହଣା ମାଟି ଗହଣା ..
ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗହଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୁଜାତାଙ୍କ ମାଟି ଗହଣା । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୁଭଦ୍ରା ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ଏହି ମାଟି ଗହଣା ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ହାଲୁକା ବି ରହିଛି । ଦାମ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମପରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ସୁହାଉଛି । "
ସୁଜାତା ବେହେରାଙ୍କୁ ମାଟି ଦେଇଛି ପରିଚୟ । ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି । ମାଟିରେ ସ୍ବପ୍ନ ଗଢୁ ଗଢୁ, ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା !!!
