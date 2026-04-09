ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ମାଟି ଶଙ୍ଖ; ପରିଚୟ ସହ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ମାନେ ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 1:09 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଶଙ୍ଖ...ସେ ପୁଣି ମାଟିରେ ତିଆରି । ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଘରେ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ଭରି ଦେଉଛି । ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଅବିକଳ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି । ଆଉ ଏହି ମାଟି ଶଙ୍ଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଦୃତ ହେଉଛି । ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ମାଟି ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଶିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଜଣ ମହିଳା ତାଲିମ ନେଇ ମାଟି ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ୧୫ ଜଣ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ କନକ ଲତା ଦାସ ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପୀ କନକଲତା ଦାସ, ବଉଳଗଡିଆର ରମେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଠାରୁ ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । ପରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ କନକଲତା ତାଲିମ ଦେଇସାରିଲେଣି । ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।

ଶିଳ୍ପୀ କନକଲତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଲିଣି । ମାଟି ଶଙ୍ଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶଙ୍ଖ ସହ ସମାନ । ଟେରାକୋଟା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଲାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଫୁଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଡିଜାଇନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।"

ପରିଚୟ ଦେଇଛି ମାଟି ଶଙ୍ଖ:

ମାଟିରୁ ତିଆରି ଶଙ୍ଖ ଏବେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଘରେ ଘରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ମାଟିର ପବିତ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି । ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରୁଥିବା କରିଗରମାନେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେମାନେ ମାଟି ଶଙ୍ଖ କାରିଗର ଭାବେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମାଟି ଶଙ୍ଖ କାରିଗର ଅନିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଏଠି ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ମାଟି ଶଙ୍ଖ ବିକ୍ରି କରି ସେଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛୁ । ଏହି ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି । ଏ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ପାଣିରେ ଧୋଇବ ନାହିଁ । କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି । ପୂଜା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।"

ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଦେବକୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମାଟିରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରି ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛୁ । ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ । ଏମିତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କରି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ।"

କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଓ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ମାଟି ଶଙ୍ଖ ?

  • ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ
  • ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିକୁ ଚଲଣାରେ ଚଲାଇ ସେଥିରୁ ଗୋଡିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ
  • ପରେ ସେଥିରେ ସରୁ ବାଲି ମିଶାଯାଏ
  • ଏହାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଚକଟା ଯାଏ
  • ଚକଟା ମାଟିକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କରନ୍ତି
  • ଏହାକୁ ଭାଟିରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ
  • ପୋଡି ହେଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ କରାଯାଏ
  • ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି
  • ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖର ଦାମ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ

500 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଶାଳ-ଶିଆଳି ପତ୍ର; ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା

Women's Day Special: ସଫଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାର ସୁଲୋଚନା, 30 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ

ଅଟକାଇ ପାରିନି ଅକ୍ଷମତା: ସିଲେଇ ତାଲିମ ଦେଇ 700 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

