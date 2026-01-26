ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବଡ ଅଘଟଣ; ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ
ବେସରକାରୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସକାଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପତାକା ଅବତରଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ।
Published : January 26, 2026 at 11:24 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଗୋଳରେ ଅଘଟଣ । ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସକାଳେ ଉକ୍ତ ବେସରକାରୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟିଲ୍ ପୋଲରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର । ସେ ତାଙ୍କ ମାଁମୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ।
କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ତେର ଗାଁର ମାନସ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶ ଦୀବେଦୀ (16) ତାଙ୍କ ମାମୁଁଘର କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ସମାଗୋଳରେ ରହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ସମାଗୋଳ ଠାରେ ଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।
ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପତାକା ଉଡିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜିଇଆଇ ପାଇପ ହଟାତ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ୧୧କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯିବାରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।"
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଓମ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ସେ କୁଜଙ୍ଗ ସମାଗୋଳର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର