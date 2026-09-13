ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖର ଘଟଣା । ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ମାଡ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 13, 2026 at 10:51 AM IST
କଟକ: ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଇଓ, ସିଆର ଶିଶି ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଶିରିପୁର ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ୯ ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ନିକଟସ୍ଥ ଶିରିପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି l ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ଦେହୁରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡମାରି ତାଙ୍କ ବାମ ଆଖି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଓ ବିଇଓ ଅଫିସରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବିଇଓ, ସିଆରସିସି ଓ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଶିରିପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ମାଡ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଲେ ଛାତ୍ରୀ...
ପୀଡ଼ିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଦିନ ସ୍କୁଲର ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଡ ମାରି ମୋ ଆଖି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।’ ତେବେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତର ଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା l
ମାଡ ମାରିବାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ:
ତେଵେ ନ୍ୟାୟ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ଦେହୁରୀ ମାଡ଼ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
SDPO ବିରଞ୍ଚି ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ତେଵେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ ବେତ ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଜି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆହତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ତେଵେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହୃଦଘାତର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନିଟ୍'; CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ