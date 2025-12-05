ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 3 ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାଳସୁଧାରଗୃହକୁ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ
3 ମାସ ତଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଶମ ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିଲେ । 2 ଦିନ ତଳେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
Published : December 5, 2025 at 7:53 PM IST
ନୟାଗଡ: ଦଶପଲ୍ଲା ମହାବୀର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ । ଅଇଁଠା ବାସନ ନଧୋଇବାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 3 ଛାତ୍ର । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ଦଶପଲ୍ଲା ପୋଲିସ । 3 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରଉଚରା ପରେ ବାଳସୁଧାରଗୃହକୁ ପଠାଇଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି 3 ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶପଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 3 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ନିସ୍ତୁକ ଭାବେ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ବୁଝି ପଚାରିବାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଖାଇବା ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସେ ମନାକରିବାରୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନିଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନେଇ ବାଳସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୟାଗଡ ଏସପି ଏସ ସୁଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ବାଳକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ପୀଡିତଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଏକ କେସ କରିଛନ୍ତି । 3 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅବଜରଭେସନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । କୋଚିଂ ସେଷ୍ଟର ହଷ୍ଚେଲରେ 20-25 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁରୁବି କିଛି ପିଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଯାଇଛି । ପୀଡିତ ଜଣଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହେବା ପରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା । ପୀଡିତ ଜଣକ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପୋଲିସ 3 ନାବାଳକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲେ । ପରେ 3 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନକୁ ପଠାଗଲା । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ