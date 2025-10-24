ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତାଲା ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ।
Published : October 24, 2025 at 11:14 AM IST
ନୟାଗଡ: ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଛୁ ମାରିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ବାରବାଟୀ ସଂସାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବହେଳାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।
ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ:
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର( ଅକ୍ଟୋବର 22) ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାରବାଟୀ ସଂସାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଲାଟି ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ପାଟି କରୁଥିବା ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର(23 ତାରିଖ) ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସ୍କୁଲରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ତାଲା ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଛାତ୍ର:
ଉଦ୍ଧାର ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ," ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇଥିଲି । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ କେହି ଡାକିନଥିଲେ । ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଘର ବାହାରୁ ତାଲା ପଡିଥିବା ଦେଖିଥିଲି । ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ମୋତେ ନାଁ ଓ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲି ।"
ଭୁଲ ମାନିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ :
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ପିଲାକୁ ତାଲା ପକାଇନୁ । ତାଲା ପକାଇଲା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ବି କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଭୁଲବଶତଃ ପିଲାଟି ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଧାବାଟରୁ ଫେରି ତାଲା ଫିଟାଇଥିଲି । ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କାମ ନିଜ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କେହି ପିଅନ କି ଚପରାସି ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ମାନୁଛୁ । "
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଏବିଓ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡିଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ । ଏକଥା ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଜାଣିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ନଖୋଲିବାରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ସେହି ପିଲାର ଅଭିଭାବକ ଆସି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସମାଧାନର ସୁତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଅଭିଭାବକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା । ଜାଣତରେ କେହି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।"
