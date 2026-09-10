ETV Bharat / state

ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା;ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେତ ମାଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର

ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

Class 7 Student Seriously Injured in Alleged Sports Teacher Assault at Boudh JNV
ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା;ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେତ ମାଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଝାରସ୍ଥିତ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ବେତରେ ନିର୍ଘାତ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ବୈଭବ ମହାକୁଡ଼ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।


ବୈଭବଙ୍କ ମା’ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଏକ ବେତରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରା ଯାଇଛି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।


ବୈଭବଙ୍କ ମା’ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜେଏନଭି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।


ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନାମରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।


ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟକ

TAGGED:

ODISHA BOUDH CORPORAL PUNISHMENT
STUDENT SERIOUSLY INJURED
SPORTS TEACHER ASSAULT
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼
SPORTS TEACHER ASSAULT AT BOUDH JNV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.