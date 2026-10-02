ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 2, 2026 at 11:38 AM IST
ଖୋରଧା: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ଛାତ୍ର । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର କିଛି ଛାତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଆହତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଏନେଇ ଖୋରଧା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି :
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅନିଲ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ପୁଅ ଦଶମରେ ପଢୁଥିଲା ତାକୁ କିଛି ସିନିଅର୍ ପିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋରଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେବା ଅନୁଚିତ । ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।
8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ !
ଖୋରଧା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ବଜିତ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାରେ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହୁଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରେଭେନ୍ସାରେ ରାଗିଂ ! ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆବସିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ ! 7 ଜଣ ଦଶମ ଛାତ୍ର ବହିଷ୍କୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା