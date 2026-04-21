ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ
Published : April 21, 2026 at 10:56 AM IST
ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚକାପାଦ ବ୍ଲକ୍ ବୁଡ଼େଣି ଗ୍ରାମରେ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଗାଁର 15 ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗୁଳିମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ମାଧବ କହଁରଙ୍କ ପୁଅ ବିଭୂତି । ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ରଣପାଟୁଳି ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେ ଏଥର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ମୃତ ବିଭୂତିଙ୍କ ବାପା ମାଧବ କହଁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଗାଁ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତାପ କହଁର ଓ ସୁମନ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁମନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବିଭୂତିର ଗୁଳି ମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କଥା କହିଥିଲା । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଲାଇନପଡ଼ା ନିକଟ ଟିକାବାଲି କାମୁଡି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୁଅ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଗୁଳି ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଜି ଆରପଟେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଏ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଟିକାବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ କେସ ନମ୍ବର - ୮୬/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୃତ ଛୀତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ମାଧବ କହଁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଗାଁର ପ୍ରତାପ ଓ ସୁମନ ଆସି ବିଭୂତିଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣିଆଡ଼ାମି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଗ୍ରାମର ବରୁଣ କହଁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଦେଶୀବନ୍ଧୁକ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସୁମନ ନିଜର ଦେଶୀବନ୍ଧୁକ ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ ମିନଟରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା। ସେଠାରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେଜାଣି, ଗୁଳି ବିଭୂତିଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ନିକଟରେ ବାଜି ପଛପଟେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତାପ ନେଇଥିବା ବନ୍ଧୁକକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ
