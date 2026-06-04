ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ବୋମା ମାଡ଼, 8ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର
ଯାଜପୁର ବୁଲାକିପୁର ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘଟିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : June 4, 2026 at 9:13 PM IST
JAJPUR VILLAGE TENSION, ଯାଜପୁର : ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଲାକିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘଟିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ । ଗୋଚର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୋମାମାଡ଼ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 8ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ବୁଲାକିପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜମିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋମାମାଡ଼ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 8 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଓ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନଘଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବୋମାମାଡ଼ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଘଟିଥିବା ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ଏଭଳି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଗିରଫ ଭୟରେ ସାରା ଗାଁ ଏବେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ । ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ବୁଲାକିପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି l ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ସରକାର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ l ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ଗତକାଲି ରାତିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ l ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା । ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବଡା ବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି l ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତର ହେଇଛନ୍ତି l ଆଜି ସକାଳୁ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁଇଟି ଏତେଲା ହେଇଛି l ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି l ଉଭୟଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଦୁଇଟି ମାମଲା କରାଯାଇଛି l ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଓ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି l ଯେଉଁ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି l ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ l ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟିଏ ବୋମା ପକାଯାଇଛି l ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ସପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତାକୁ ଗିରଫ କରିବୁ l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି କେଶ୍ ହେଇଛି- 2/26 ଏହି କେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ 3/26 ଗୋଟିଏ କେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତା ପ୍ରଧାନ l ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ 20,21 ଜଣ ଆସି ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାଡାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଜମିବାଡି ବିବାଦରୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ: 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରଟରୁ ଗିରଫ କଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- 32 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ବୁଲୁଥିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ; ନିଜ ଘରୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର