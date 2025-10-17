ETV Bharat / state

ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍

ତିନିଟି ପୃଥକ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍
ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଙ୍ଗପୁର ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ BNSS 163 ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।

ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା-

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏକ ଅଭାବନିୟ ଘଟଣା। ଥାନାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଙ୍ଗପୁର ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସଙ୍ଘର୍ଷ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହାତାହାତି ହୋଇ ଅନେକ ଆହାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍
ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟବଜାର। ଯାହା ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ଅଥବା ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମର। ତେବେ ସିଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମ ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗତକିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ବଜାର ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ସେହି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନଗୃହ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଗା ଉଛେଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଟେକାପଥର ମାଡ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗାବାଡି ବୁଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆହାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।

ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍
ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍ (ETV BHARAT ODISHA)


ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଶର ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNSS 163 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ପାଲଟା ଏତଲା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ପୃଥକ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ନଳିତା ଅଭାବ, ବଡ଼ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମିଳୁନି କାଉଁରିଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ
GANJAM CLASH BETWEEN TWO GROUPS
GANJAM POLICE ACTION
ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
GANJAM CLASH BETWEEN TWO GROUPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.