ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା; ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୮ ଗିରଫ୍
ତିନିଟି ପୃଥକ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : October 17, 2025 at 10:12 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଙ୍ଗପୁର ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ BNSS 163 ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।
କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏକ ଅଭାବନିୟ ଘଟଣା। ଥାନାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଳକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଙ୍ଗପୁର ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସଙ୍ଘର୍ଷ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହାତାହାତି ହୋଇ ଅନେକ ଆହାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟବଜାର। ଯାହା ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ଅଥବା ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମର। ତେବେ ସିଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମ ଓ ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗତକିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ବଜାର ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରତ୍ନମଣିପୁର ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ସେହି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନଗୃହ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଗା ଉଛେଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଟେକାପଥର ମାଡ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗାବାଡି ବୁଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆହାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଶର ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା BNSS 163 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ପାଲଟା ଏତଲା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ପୃଥକ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର