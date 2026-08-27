ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ; ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଆହତ
ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 27, 2026 at 6:52 AM IST
Utkal University ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ । ହଷ୍ଟେଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଣଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାତିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ରାତିରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏକ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅଣଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଇଥିବା । ଗତ ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଷ୍ଟେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗଠନର କିଛି ପିଲା ଏହି ହଷ୍ଟେଲକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୧ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି କବାଟ ବାଡେଇବା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିବାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଆମେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୭ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଆସି ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏଲଏଲେମ ୨ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବଦ୍ରୀ ମୋହନ ରାଉତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡିରେ ଅନ୍ୟ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଆସି ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଜଣେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଣଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କିଛି ସାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରି ହଷ୍ଟେଲ ତଥା କଲେଜ ଛାଡି ଦେବା ଧମକ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଅଧିକାରୀସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଆତଙ୍କରାଜ; ୩ ଛାତ୍ର ଗିରଫ, ୫ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍, ଥାର୍ ଜବତ
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଅଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର