'ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରୁ ବୋଝ କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ': CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ Symposium ନାମକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ।
Published : December 14, 2025 at 12:17 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ Symposium ନାମକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆଦି ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରୁ ବୋଝ କମ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ ଆସୋସିଏନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାବେ କହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରୁ ବୋଝ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ 3ଟି ବସ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୂର କରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ:
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାଧା ଆଣିଥାଏ । ପ୍ରଥମଟି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସମୟ ।" କିପରି ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏନେଇ ସେ ନିଜର ଓକିଲାତି ସମୟର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
Symposium କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
କଟକ ଶହୀଦ ଭବନଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ବିବେଦୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡି଼ଶା ଆସଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ