14ତମ ସ୍ଥାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଓମ ପ୍ରକାଶ; ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାଡି OAS ହେବାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳାଇଲେ ?
ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠ ସରିବା ପରେ ଚାକିରି ନକରି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓମ । ବାପାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁଅ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 28, 2026 at 2:07 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଓଏଏସ) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଚଳିତ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ 14 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାଡି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଓମ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିବା ଓମ ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓମ କୁହନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ପିଲା ଦିନରୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ନେଇ ଅବଗତ ଥିଲି । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।
"ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ବାପା ମା' ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁଜନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳସ୍ତରରୁ କିପରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା-
ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ 2016 ମାଟ୍ରିକ ପରକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ ପରେ 2018 ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ କରିଥିଲେ । ପରେ 2023ରେ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ମେକାନିକାଲ୍ ବିଟେକ୍ ପାସ କରିଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ । ଏହା ପରେ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଥିଲେ l ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ ଦ୍ଵିତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ କୃତକଯ୍ୟ ହୋଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l
ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର-
ବାପା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ l ମା ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଗୃହିଣୀ l ବଡ଼ଭାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ତାହାସିଲରରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଜସ୍ୱ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ବାପା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଦିନରୁ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି l ଛୋଟ ବେଳୁ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା l ଆଜି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ସେବା କରିବ l ତେବେ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- OCS-2024 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ: ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପ୍ପର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ