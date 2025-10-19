ଝାରସୁଗୁଡାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ, ମାଇନିଂ କନକ୍ଲେଭରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
CII ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ 2025 ଉଦଯାପିତ । ତିନିମାସରେ ୫୦ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୭୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ।
Published : October 19, 2025 at 11:52 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ।
CII ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ 2025:
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (CII) ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ - CII ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ 2025 ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉଦଯାପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 250ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତିନିମାସରେ ୫୦ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୭୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ:
ଏନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, " ୨୦୨୪ରୁ ରାଜ୍ୟ ୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେବଳ ଗତ ତ୍ରୈମାସିକରେ, ୫୦ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୭୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୭୪୪୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ୨୭ଟି ଶିଳ୍ପରେ ୫୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ:
ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବା ନେଇ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ଟଙ୍କାଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ MSME ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ଶିଳ୍ପନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ସହାଭାଗିତାରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବସମାଜ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଷ୍ଟିଲ ମଣ୍ଡି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଦାନ୍ତର ସିଇଓ ସି. ଚନ୍ଦ୍ରୁ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଖଣି ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ତିଆରି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା