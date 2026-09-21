ETV Bharat / state

+୨ କଳା ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ CHSEର ଯୋଜନା: କମିବ ମାନବସମ୍ବଳ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ

ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ ଦେଖିହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

CHSE plans online evaluation of +2 Arts answer sheets: Reduced manpower requirement, faster publication of results.
+୨ କଳା ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ CHSEର ଯୋଜନା: କମିବ ମାନବସମ୍ବଳ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHSE ONLINE EVALUATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ହୋଇପାରେ କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

+୨ କଳା ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ CHSEର ଯୋଜନା: କମିବ ମାନବସମ୍ବଳ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ (ETV Bharat Odisha)


ଗତ ବର୍ଷ କଳା ବିଭାଗର କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଖାତାର ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟର ସମାନ କୋର୍ସ ଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କଳାର ଇଂରାଜୀ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମତି ମିଳିଲେ କଳା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ CHSE । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ । ମୂଳ ଖାତା CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଖାତା ଦେଖିପାରିବେ. ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟ କମିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ । ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମିବ । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ।

ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ ଦେଖିହେଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ ଦେଖିହେଉଛି। (ETV Bharat Odisha)


ଏପଟେ ବିଜେବି ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ହେଲେ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖାତା ଦେଖା ସରିବ । ମାନବ ସମ୍ବଳ କମିବ । ଦୂରତା କିଛି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜରେ ରହି ଖାତା ଦେଖି ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ବି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇ ପାରେ । ହେଲେ ତାହା ସେତେ ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେବି ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଦିପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା ।

ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ ଦେଖିହେଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍‌ ଦେଖିହେଉଛି। (ETV Bharat Odisha)


ଚାଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଳାସ ରୁମ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଦିର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପୁଟର ଲ୍ୟାବ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୂଆ ନିୟମ;୨୦୨୭ରୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- +2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CHSE ONLINE EVALUATION
CHSE ODISHA
ଅନଲାଇନ୍‌ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା
CHSE ONLINE EVALUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.