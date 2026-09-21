+୨ କଳା ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ CHSEର ଯୋଜନା: କମିବ ମାନବସମ୍ବଳ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ
ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST
CHSE ONLINE EVALUATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରେ କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତ ବର୍ଷ କଳା ବିଭାଗର କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଖାତାର ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟର ସମାନ କୋର୍ସ ଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କଳାର ଇଂରାଜୀ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ।
ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମତି ମିଳିଲେ କଳା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ CHSE । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ । ମୂଳ ଖାତା CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖିପାରିବେ. ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟ କମିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ । ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମିବ । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ।
ଏପଟେ ବିଜେବି ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ହେଲେ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖାତା ଦେଖା ସରିବ । ମାନବ ସମ୍ବଳ କମିବ । ଦୂରତା କିଛି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜରେ ରହି ଖାତା ଦେଖି ହେବ । ଅନଲାଇନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମସ୍ୟା ବି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇ ପାରେ । ହେଲେ ତାହା ସେତେ ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେବି ଜୁନିଅର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଦିପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା ।
ଚାଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଳାସ ରୁମ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଦିର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପୁଟର ଲ୍ୟାବ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୂଆ ନିୟମ;୨୦୨୭ରୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- +2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର