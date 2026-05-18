ମେ' 20 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

ଆସନ୍ତା ମେ' 20 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 11:29 AM IST

Updated : May 18, 2026 at 11:58 AM IST

+2 Exam result Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ' 20 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଏକା ସହ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି । ମେ' 20 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ।"

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE), ମେ' 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ 2026 ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କୋରକାର୍ଡରେ ବିଷୟ-ୱାରି ମାର୍କ, ମୋଟ ପାଇଥିବା ମାର୍କ, ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିବ ।

ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ:

  • chseodisha.nic.in
  • results.odisha.gov.in
  • digilocker.gov.in

CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ କିପରି ଦେଖିବେ?

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା CHSE ମାର୍କସିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ :

  • ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ chseodisha.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
  • "CHSE Odisha 12th Result 2026" ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।
  • ଲଗଇନ୍ କ୍ରେଡେନସିଆଲ୍ସ ସବ୍‌ମିଟ୍‌ କରନ୍ତୁ
  • ସ୍କ୍ରିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯିବ ।
  • ଅସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ।

CHSE ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କସିଟ୍ 2026 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ

  1. ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ
  2. ରୋଲ୍ ନମ୍ବର
  3. ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର
  4. ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନାମ
  5. ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ
  6. ମୋଟ ପାଇଥିବା ମାର୍କ
  7. ଗ୍ରେଡ୍
  8. ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିତି
  9. ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି

ଚଳିତ ଥର ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

