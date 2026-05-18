ମେ' 20 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ
ଆସନ୍ତା ମେ' 20 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : May 18, 2026 at 11:29 AM IST
Updated : May 18, 2026 at 11:58 AM IST
+2 Exam result Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ' 20 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଏକା ସହ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି । ମେ' 20 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ।"
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE), ମେ' 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ 2026 ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କୋରକାର୍ଡରେ ବିଷୟ-ୱାରି ମାର୍କ, ମୋଟ ପାଇଥିବା ମାର୍କ, ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିବ ।
ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ:
- chseodisha.nic.in
- results.odisha.gov.in
- digilocker.gov.in
CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ କିପରି ଦେଖିବେ?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା CHSE ମାର୍କସିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ :
- ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ chseodisha.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
- "CHSE Odisha 12th Result 2026" ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।
- ଲଗଇନ୍ କ୍ରେଡେନସିଆଲ୍ସ ସବ୍ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ସ୍କ୍ରିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯିବ ।
- ଅସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ।
CHSE ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କସିଟ୍ 2026 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ
- ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ
- ରୋଲ୍ ନମ୍ବର
- ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର
- ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନାମ
- ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ
- ମୋଟ ପାଇଥିବା ମାର୍କ
- ଗ୍ରେଡ୍
- ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିତି
- ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି
ଚଳିତ ଥର ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।