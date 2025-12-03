ETV Bharat / state

ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା, ଏହିଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ

2026 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ ।

PLUS TWO EXAM 202
ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat)
ETV Bharat Odisha Team

December 3, 2025

Plus Two Exam ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ-ମାଧ୍ୟମିକ ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ଏନେଇ ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (Council of Higher Secondary Education CHSE) ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥର ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ 7 ହଜାର 37 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।


ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1350ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । 4,00,737 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ (2024)ରେ 3,91,809 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା (Arts) 2,56,043 ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନ (Science)ରେ 1,14,238 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟ (Commerce)ରେ 24,533 ଜଣ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ (Vocational) ବିଷୟରେ 5,923 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

  • ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ: ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ
  • ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ: ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ
  • ପରୀକ୍ଷା ସମୟ: ସକାଳ 10ରୁ 2ଟା
  • ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର: 1350ଟି

CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାପରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏଥର ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର 210ଟି ହବ୍‌ରେ AI କ୍ୟାମେରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।"

  • ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: 4,00,737 ଜଣ
  • କଳା : 2,56,043 ଜଣ
  • ବିଜ୍ଞାନ : 1,14,238 ଜଣ
  • ବାଣିଜ୍ୟ: 24,533 ଜଣ
  • ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା: 5,923 ଜଣ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୱେବକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ 1268 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର 1350କୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏଥର ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବୋର୍ଡର ହବ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ହବ୍‌କୁ ପହଞ୍ଚିବ । ସବୁକୁ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଖୋଲାଯିବ । ହବ୍‌ରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍‌ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ:

ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସିସିଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଟିଂରେ ସିସିଟିଭି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

