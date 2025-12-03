ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା, ଏହିଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ
2026 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା । ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ ।
Published : December 3, 2025 at 8:25 PM IST
Plus Two Exam ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ-ମାଧ୍ୟମିକ ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ଏନେଇ ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (Council of Higher Secondary Education CHSE) ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥର ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ 7 ହଜାର 37 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1350ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । 4,00,737 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ (2024)ରେ 3,91,809 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା (Arts) 2,56,043 ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନ (Science)ରେ 1,14,238 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟ (Commerce)ରେ 24,533 ଜଣ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ (Vocational) ବିଷୟରେ 5,923 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
- ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ: ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ
- ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ: ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ
- ପରୀକ୍ଷା ସମୟ: ସକାଳ 10ରୁ 2ଟା
- ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର: 1350ଟି
CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାପରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏଥର ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର 210ଟି ହବ୍ରେ AI କ୍ୟାମେରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।"
- ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: 4,00,737 ଜଣ
- କଳା : 2,56,043 ଜଣ
- ବିଜ୍ଞାନ : 1,14,238 ଜଣ
- ବାଣିଜ୍ୟ: 24,533 ଜଣ
- ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା: 5,923 ଜଣ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୱେବକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ 1268 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର 1350କୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏଥର ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବୋର୍ଡର ହବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ହବ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ । ସବୁକୁ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଖୋଲାଯିବ । ହବ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ପାସ୍ହାର ୬୬.୫ ପ୍ରତିଶତ
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା, ଏଥର ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ଖାତା ଦେଖା
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ:
ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସିସିଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଟିଂରେ ସିସିଟିଭି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର