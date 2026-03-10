CBSE ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CHSE କରିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା
ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ।
Published : March 10, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 10:01 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା (Improvement Exam) ସୁବିଧା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଦେଇପାରିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CHSEରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ-
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CHSEରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ।
କଣ ରହିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା-
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ପିଲାଟି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ୬୦ ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ଲାଭ ହେବ-
ଏହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଠିକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ ହେବ । ସିବି୍ଏସସଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ chs ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ତେବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସହିତ 15 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ହେବ ଖାତା ଦେଖା । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଖାତାଦେଖା । ଏହା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ତେବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
