ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, କେମିତି ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ ।
Published : May 20, 2026 at 7:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ଏକା ସହ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆଜି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଫଳାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦିନ 3ଟାରୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ CHSE ବୋର୍ଡ +2 ଫଳାଫଳ 2026 ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: chseodisha.nic.in ଏବଂ results.odisha.gov.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।
CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ 2026 ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଦେଖିବେ?
- ଓଡିଶା CHSE ରେଜଲ୍ଟ 2026 ୱେବସାଇଟ୍ orissaresults.nic.in କିମ୍ବା chseodisha.nic.inକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- 'CHSE Odisha 12th Result 2026' ଲେଖାଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଲଗଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍କ୍ରିନରେ CHSE ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ 2026 ଦେଖାଯିବ ।
- ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ଫଳାଫଳ 2026କୁ ସେଭ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଯେଉଁମାନେ CHSE ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । CHSE, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ 2026 ପରେ, ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ।
CHSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 4,00,736 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମରେ 2,56,042, ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ 1,14,238, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,533 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରିମରେ 5,923 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିଲେ ।