ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଢିଲା ଫର୍ମପୂରଣ ଅବଧି
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ବଢିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଅବଧି ।
Published : October 29, 2025 at 4:49 PM IST
Class 12 FORM DEADLINE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ବଢିଲା ଏକ୍ସ- ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ତାରିଖ । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା (Council of Higher Secondary Education-CHSE) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା । ଏକ୍ସ- ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସହିତ ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ବଢିଲା ଆବେଦନ ତାରିଖ:
ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷାନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡ଼ଃ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରୁ ୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫର୍ମ ଭରିବା ସହିତ ଶୁଳ୍କ ଜମା (ବିନା ଜରିମାନାରେ) କରିପାରିବେ । ଏହା କଳା (Arts), ବିଜ୍ଞାନ (Science), ବାଣିଜ୍ୟ (Commerce) ଓ ଭୋକେସନଲ(Vocational) ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ପତ୍ରାଚାର (Correspondence) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ।" ତେବେ ପରିଷଦ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରିଖ (ଜରିମାନା ସହିତ ଫର୍ମ ଭରିବା) ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।
ସଠିକ ସମୟରେ ଆବେଦନ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଡ୍ୟୁକେସନ୍, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, CHSE ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫର୍ମ ଭରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି CHSE ପରିଷଦ ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ପରୀକ୍ଷା:
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସ- ରେଗୁଲାର (ex-regular) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସହିତ SBI Collect ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଳ୍କ ଜମା କରିବାର ଅବଧି ବଢାଇଛି । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ CHSE-ର ୱେବସାଇଟ୍ www.chseodisha.nic.inକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ବାର୍ଷିକ +2 କଳା (Arts), ବିଜ୍ଞାନ (Science), ବାଣିଜ୍ୟ (Commerce) ଓ ଭୋକେସନାଲ(Vocational) ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପରୀକ୍ଷା, 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ନେଇ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର