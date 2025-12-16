ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ: ଡିମାଣ୍ଡରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ-ଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସାନ୍ତା

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼ ।

Christmas market Odisha
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 6:57 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ । ଏବେଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼ । ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଦୋକାନ, ବଜାର । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ-ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାନ୍ତା କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଗହଳି । ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ନାଲି ଟୋପିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ, ସାନ୍ତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି, ପୋଷ୍ଟର-ବ୍ୟାନର ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଦିନ, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଆମର ଏଠାରେ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି 50 ଟଙ୍କାରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝୁମର 150 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।"

Christmas decoration
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡଂରେ ରହିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ହାଉସ ସେଟ୍ । ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଶହରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ରି ଆସିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା 3 ଶହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କେରଳ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୋଆ, କୋଲକାତା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରୁ ଆସୁଛି ।" ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଜିନାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୈନିକ 15ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar Christmas market
ଭୁବନେଶ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

Bhubaneswar Christmas market
ଭୁବନେଶ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

