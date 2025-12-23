ETV Bharat / state

ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି.. ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସିସିଟିିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରହିବ ସାରା ସହର

ବଡ଼ଦିନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାତି ୧୨ଟାରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାପରେ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ।

christmas preparation in Bhubaneswar church
ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁବାର ପବିତ୍ର ବଡ ଦିନ..ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ଲାଗି କ୍ୟାରୋଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ। ସେହି ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ, କେକ୍ କଟିଂଏବଂ ବଡ ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ଵର ସତ୍ୟନଗର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର

ଏନେଇ ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଅଜୟ ସଵାସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି. ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରାହ ବଢୁଛି । ଖ୍ରୀସମାସ ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯାଇଛି ।’

ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଏହି କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଏଠି ଏକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ୧୦ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ବେଶି ହେଇଥାଏ । ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାଦର ।’

christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ଏହି ସଂସ୍କାର ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତିରେ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାଉଁଛନ୍ତି ତାହା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଅଜୟ ସବାସୁନ୍ଦର ।

christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)
ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ବେତା କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡ ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି । ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ । ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବା ସେନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।’

christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)
ଅନ୍ୟଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲିସା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । କ୍ୟାରୋଲରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ । ବର୍ଷସାରା ଆମେ ରାଗିଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଉ । କିଛି ଭୁଲ କାମ ବି କରିଥାଉ । ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ । ଏଥିସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥନା କରିଥାଉ ।’
christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)
୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି, ୧୮ ହଜାର ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ, ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଠାରେ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝୁମର ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ହାଉସ ସେଟ୍ । ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଶହରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ରି ଆସିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।.

christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସହର ଜଗିବେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ
ଏପଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବଡଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ High efficiency response ବା HER ଟିମ ମୁତୟନ ହେବ। ସାଦା ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଁତରା ମାରିବେ।

ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର

christmas preparation in church at bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ଏହାସହ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସହ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବାର, ପବର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ବାର, ପବମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନିୟମାବଳି ଜାରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ଏସ୍.ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ: ଡିମାଣ୍ଡରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ-ଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସାନ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶୁବଳୀରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସୁଲିଆ ପୀଠ, ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ

TAGGED:

CHURCH CHRISTMASS
BHUBANESWAR CHURCH
CCTV CAMERA
CHRISTMAS IN BHUBANESWAR CHURCH
CHRISTMAS PREPARATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.