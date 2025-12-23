ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି.. ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସିସିଟିିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରହିବ ସାରା ସହର
ବଡ଼ଦିନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାତି ୧୨ଟାରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାପରେ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ।
Published : December 23, 2025 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁବାର ପବିତ୍ର ବଡ ଦିନ..ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ଲାଗି କ୍ୟାରୋଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ। ସେହି ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ, କେକ୍ କଟିଂଏବଂ ବଡ ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ଵର ସତ୍ୟନଗର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର
ଏନେଇ ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଅଜୟ ସଵାସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି. ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରାହ ବଢୁଛି । ଖ୍ରୀସମାସ ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜା ଯାଇଛି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଏହି କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଏଠି ଏକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର । ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ୧୦ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ବେଶି ହେଇଥାଏ । ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାଦର ।’
ଏହି ସଂସ୍କାର ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତିରେ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାଉଁଛନ୍ତି ତାହା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ଅଜୟ ସବାସୁନ୍ଦର ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ବେତା କହିଛନ୍ତି, ‘ବଡ ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି । ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ । ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବା ସେନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।’
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ, ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଠାରେ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝୁମର ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ହାଉସ ସେଟ୍ । ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଶହରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ରି ଆସିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।.
ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସହର ଜଗିବେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ
ଏପଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବଡଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ High efficiency response ବା HER ଟିମ ମୁତୟନ ହେବ। ସାଦା ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଁତରା ମାରିବେ।
ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହାସହ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସହ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବାର, ପବର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ବାର, ପବମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନିୟମାବଳି ଜାରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ଏସ୍.ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ: ଡିମାଣ୍ଡରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ-ଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସାନ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶୁବଳୀରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସୁଲିଆ ପୀଠ, ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ