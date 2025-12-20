ଆଗକୁ ଖ୍ରୀ।ଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ; ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଓ ସଫାରୀ ରହଣିସ୍ଥଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୌକା ବିହାର ଓ ଶିଶୁ ରେଳ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
Published : December 20, 2025 at 9:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ବିଶେଷକରି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଖ୍ରୀ।ଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେଲେଣି, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନର କର୍ମଚାରୀ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦେଶକ ସନଥ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ଏସିଏଫ୍) ମନସ୍ମିତା ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା, ପାଣି ବୋତଲରେ ଷ୍ଟିକରିଂ, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବା, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳରେ ପାନୀୟଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ, ନନ୍ଦନକାନନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ନୌକା ବିହାର ଓ ଶିଶୁ ରେଳ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଓ ସଫାରୀ ରହଣିସ୍ଥଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ସିମ୍ପାଜି, ହୁଲକ୍ ଗିବନ, ଜିରାଫ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖିବା ସହିତ ସଫାରୀ ବସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଓ ରୋପୱେରେ ବସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଣଭୋଜି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନ, କାଚଘର, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ, ଅର୍କିଟ ହାଉସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିବା ସହ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳନାର ମଜ୍ଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ଏସିଏଫ୍) ମନସ୍ମିତା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ମଧ୍ୟ ଏନକ୍ଲୋଜର ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧାରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ କିମ୍ବା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରାଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ଏସିଏଫ୍) ମନସ୍ମିତା ମହାରଣା ।
ଏପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଭଲ ଭାବେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଏପରିକି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସହିତ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।" ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଲିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାରରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପାଖାପାଖି ୧୮ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଅପ୍ଲାଇନରେ ୧୫ ହଜାର ୯୫୧ ଓ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୯୭, whatsapp ଆପ୍ରେ ୧୫୦୩, ରୋପୱେରେ ୧୩ ଟିକଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ୧୪୦ ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
