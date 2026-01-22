ଘଟଣାର 16 ଦିନ ପରେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଅଟକ
ପାଦ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଏକ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ନାଏକ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Published : January 22, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 8:36 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସହ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ । ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ନେବା ସହ ବେକରେ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେନ ପାଣି ଓ ଗୋବର ପାଣି ପିଆଇଲେ । କନ୍ଦରସିଂହା ଗ୍ରାମର ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଏକ ନାମକ ପାଦ୍ରୀ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ନାଏକ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି, " ବିପିନ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ । "
ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ନାଏକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ପରଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ନାଏକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଏକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନାଏକଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଥିଲେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପରଜଙ୍ଗର ୧୫ରୁ ୨୦ଯୁବକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବିପିନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେନ ପାଣି ଓ ଗୋବର ପାଣି ପିଆଇଥିଲେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ କେସ ନଂ . ୪୧/ ୨୦୨୬ ତା ୧୩.୧.୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଦଫା ୧୧୫(୨)/ ୧୨୬(୨) / ୧୯୦ / ୧୯୧(୨) / ୧୯୧ (୩) / ୩୫୧ (୨) ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
