ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା; ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଗିରଫ, 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ
ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପୂର୍ବରୁ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 20, 2026 at 8:01 PM IST
କଟକ: ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ ରାଉଳ । ଜେଲ 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୂଳକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବିହାରୀ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା ଫେରାର ଘଟଣା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଓ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଅପରାଧୀକ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସଂଗିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 'ମିନିଟ ବୁକ୍’ରେ ଜେଲରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ସୁଜିତ ରାଉଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ