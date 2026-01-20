ETV Bharat / state

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ? ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ

କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ! ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍‌ ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷକ ।

ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା
CHOUDWAR JAIL INMATE ESCAPE (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଚୌଦ୍ବାର ସର୍କଲ୍‌ ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏମାନଙ୍କ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ? କିଏ ରଚିଥିଲା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ? ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସଜ୍ଜା ବଦଳରେ ଖସିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଚଞ୍ଚକତା ? କିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜେଲ ବିଭାଗ ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍‌ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍‌ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣା, ଜେଲର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ? ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ?

ଅସୁରକ୍ଷିତ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ! କିଏ କହୁଛି ସତ ? ଅଧିକ୍ଷକ ନାଁ ଜେଲର ? ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଫେରାର ହେବା ପରେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲକୁ ଲାଗି ସାରିଛି କଳଙ୍କର ଟିକା । ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବା ପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ, ଜେଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ।

advocate Alok Mohapatra (ETV Bharat odisha)
କିଏ କହୁଛି ସତ ?

କଏଦୀ ଖସିବା ଦିନ ଜେଲ୍ ଗେଟ୍‌ ପ୍ରବେଶ-ପ୍ରସ୍ଥାନ ରେଜିଷ୍ଟର୍‌ରେ ଉ‌ଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଅଧୀକ୍ଷକ । ସବୁ କିଛି ନିଜ ଜ୍ଞାତସାରରେ ହୋଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍‌ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ । ସେହିପରି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ‌ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍‌ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍‌ ସହିତ ଫେରାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଜଗିବା, କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 35/2026 ଏବଂ 36/2026ରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଚୌଦ୍ବାର ପୋଲିସ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜେଲ ବିଭାଗର ଦୋଷ ଟଣାଓଟରା ଭିତରେ ସରକାର ନିଜେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ‌
Jail Superintendent Sujit Rawal (ETV Bharat odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ:

ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଦିନ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାମକ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଟେର ପାଇନି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଏହାରି ଭିତରର ଦୁଇ ଜେଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଜେଲ ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି ଏବଂ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ଦଫାରେ ଉଭୟ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିପାରେ । ତେଣୁ ଏବେଠୁ କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା
CHOUDWAR JAIL INMATE ESCAPE (ETV Bharat odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲୁହାରଡ଼ କାଟି ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ବିହାର କଏଦୀ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ

ପୂର୍ବତନ ଜେଲର୍‌ ସନ୍ତୋଶିନୀ ଦାସ
Former Jailer Santoshini Das (ETV Bharat odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CHOUDWAR JAIL ESCAPE
ODISHA JAIL SECURITY
CHOUDWAR CIRCLE JAIL
SUPERINTENDENT AND FORMER JAILER
CUTTACK JAIL BREAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.