ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପ୍ରଶାସନ: ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର, ହଟିଲା ଜବରଦଖଲ
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 29, 2026 at 7:50 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ମାଡି ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରଗୁଡିକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗତକାଲି ବୁଲଡୋଜର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି ।
ବୁଲିଲା ଜେସିବି ଓ ବୁଲ୍ଡୋଜର:
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ଜେସିବି ଓ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ପକ୍କା ଘର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେତିଲେନି:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ବହୁଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଘର ଓ ଦୋକାନ ବଜାର କରି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଥର ସରକାରୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଜବରଦଖଲକାରୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜମି ଖାଲି କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଭଳି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କର୍ଡନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଜମି ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
"ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଜମି କେମିତି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ତତ୍ସହିତ ଘରଡିହ ହୀନ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଘରଡିହ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ନଟବର ଗରଡାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଟିପିଏସଡିଏଲର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି