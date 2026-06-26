ETV Bharat / state

ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ

ରଥକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ରଥରେ ଭକ୍ତିରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି 25 ସେବକ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Chitrakar Sevayat Prepares Paintings for Rath Yatra ପୁରୀ: ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ବନିଅନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଖୁବ ଜୋରସୋରରେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବକ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାରେ ରଥକୁ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ସେବକ । ତିନି ରଥର ନାଟଗୋଡ ଖୋଦେଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ରଥର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତୀ, ହଂସ ପଟା, କନ୍ୟାପଟା, ଶିଖର ଡମ୍ବୁର, ଓଲଟ ଶୁଆ ସହ ରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର।

ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଜଣେ ଯୁବ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପା, ବାପା, ଦାଦାଙ୍କ ଠୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ର କରିବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥଲେ। ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୀଢ଼ି ପରେ ପୀଢ଼ି ଏହି ଚିତ୍ରକର ସେବା ଜାରି ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ମତେ ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ ବି ରଥରେ ଚିତ୍ରକର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ। ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ’’ ।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିତ୍ରକର (ETV Bharat Odisha)

ରଥରେ ଭକ୍ତିରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି 25 ସେବକ

ରଥକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ରଥରେ ଭକ୍ତିରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି 25 ସେବକ । ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ୧୦, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ୧୪ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ୧୦ କଣ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ରଥର ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀ, ଗଜ ବରାଳ, ସଖୀ, ପରିଦଣ୍ଡା, କୋଣଗୁଜ, ଚକ୍ର, ଶୁଆ, କଳସ, ଦୁଆର ଘଡ଼ା, ଋଷିପଟା, ପାରାଭାଡ଼ି, ନାଟ ଗୋଡ, ଝରା, ସାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା, ପରଭା, ଚାରିନାହାକା, ଚଉଦ ନାହାକା, ଠେକରାବାଡ଼ି, ଦଣ୍ଡା, ସିଂହାସନ ଓ ମୁହଁଟି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଥିବା ସ୍ୱତ୍ତଲିପି ଅନୁସାରେ ୮୭ ନମ୍ୱର୍ ସେବା ଭାବେ ଚିତ୍ରକର ସେବା ରହିଛି। ଚିତ୍ରକର ମାନେ ତିନି ରଥରେ ଚକ ଠାରୁ ଦ୍ୱାରବେଢ଼ା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତିନି ରଥକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରଥର ରଙ୍ଗ ବର୍ଷାରେ ନ ଲଭିବା ପାଇଁ ଏନାମେଲ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧଳା, କଳା, ହଳଦିଆ, ନାଲି, ନୀଳ, ଗୋଲ୍ଡେନ, ରୂପେଲି ଓ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ରଥ କାମ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ରଥ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ହବିଷାନ୍ନ ସେବନ ପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ରଥରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାନ୍ତି।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ଚିତ୍ରକର ମଦନ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପୀଢ଼ି ପରେ ପୀଢ଼ି ଏହି ଚିତ୍ରକର ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟି ଦିଅଁରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଛଡା ତିନି ରଥରେ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କି ତିନି ରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ’’।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ରଙ୍ଗକାମ (ETV Bharat Odisha)

ପଟିଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ସେବକ

ଆସନ୍ତା ୨୯ ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ସ୍ନାନବେଦୀରେ ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲାପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ୧୫ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ଚତୁଃର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କରାଯିବ ଗୁପ୍ତସେବା । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚାରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଏଥିପାଇଁ ପଟି ଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ରକର ସେବକ। ଚିତ୍ରକର ସାହି ଓ ବାସେଳୀ ସାହି ପଣାପ୍ରିୟା ଲେନରେ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ଅତି ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ତଥା ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ । ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପର ଦିନ ଠାରୁ ପଟିଦିଅଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି ଠାକୁରମାନେ । ପଟିଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିତ୍ରକର (ETV Bharat Odisha)

କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ପଟିଦିଅଁ ?

ପଟିଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ସୂତାକନା ଅଣାଯାଏ । ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ବତୁରା ଯାଇ ବାଟି ଅଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ସୂତାକନାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେପନ କରାଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ଧଳା ଓ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ତିନି ଦିଅଁଙ୍କ ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରାଯିବା ପରେ ବନକା କରାଯାଇ ପଟିଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତେବେ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମା ଭୂବନେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ,‌ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପତିତପାବନ ପୂଜା ପାଇଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ସେବକ ।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ରଥରେ ଭକ୍ତିରଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ପଟୁଆର ବାହାରି ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ, ଛତ୍ରୀ, କାହାଳୀ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଟିଦିଅଁ ବିଜେ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ପଟିଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପାରିଶ୍ରମିକ ନମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ପଟିଦିଅଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଆନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ।

ଚିତ୍ରକର ସେବକ ଦେବଦତ୍ତ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ ଚିତ୍ରକର କାରିଗର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକର ସେବା ହେଉଛି ଏକ ପାରିବାରିକ ସେବା। ଆମର ପୀଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଚିତ୍ରକର କାର୍ଯ୍ଯ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରକର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏବେ ରଥର ରଙ୍ଗ ଏନାମେଲ୍ ରଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ରଙ୍ଗ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏନାମେଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ତିନି ରଥର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ରହିଛି ’’।

Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ତୁଳୀରେ ପଟିଦିଅଁ (ETV Bharat Odisha)
Chitrakara Sevaka transforming pure devotion into divine art
ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ତୁଳୀରେ ପଟିଦିଅଁ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମକଡ୍ରିଲ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA CHITRAKAR SEVAKA
CHITRAKAR SEVAYAT COLOURING RATH
ରଥଯାତ୍ରା ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ
CHITRAKARA SEVA RATH WORK
RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.