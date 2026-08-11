୨୦୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା; ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମେତ ୬ ଦାମୀ କାର୍ ଜବତ କଲା ଇଡି
ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାସହିତ ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : August 11, 2026 at 1:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । Wellfare Buildings and Estates Pvt. Ltd. (WBEPL) ଜରିଆରେ ୨୦୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନାଲ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। WBEPL କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କରେ ୬ଟି ଦାମୀ କାର୍ ସମେତ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 ଧାରା ୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୫ ତାରିଖରେ WBEPL ଏବଂ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଲ୍ଲ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ଓ ବରାହ ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚଢଉ ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୫ଟି ଆବାସିକ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନଗଦ ୧ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୧୮୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଇଡି ୬ଟି ଦାମୀ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି।
ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, WBEPL ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଓ ସିବିଆଇ, ଧାନବାଦର ACB ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଡିର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆଳରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମାରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାସହିତ ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ
ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କମ୍ପାନିର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିବରଣୀରେ ବଡ଼ଧରଣର ହେରଫେର ଓ ଜମି କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ନିବେଶକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିବା ଇଡି କହିଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଜମି ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଠକିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା EOW ୨୦୨୧ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା