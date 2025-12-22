ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଇସା- ମନମୋହନ
Published : December 22, 2025 at 10:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ ବୟାନ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l ଲକ୍ଷାଧିକ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଲେଣି l ଏବେ ସରକାର ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି l ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 31 ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ l ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ l ପ୍ରାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ପାଇଯିବେ l ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରାଯିବ l ବଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରାଯିବ," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ । ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ଜମାକାରୀମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଟଙ୍କା । ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକାରୀ ଆବେଦନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ l ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ପୂରଣ କରାଯିବ l
