ଆଖି ହରାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ
ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟର ଥିବା ଖେଳନା ଫାଟି ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଯାଇଥିଲା । ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ କୌଣସି ଖେଳନା ନ ରଖିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।
Published : January 19, 2026 at 12:33 PM IST
Balangir Chips Toy Accident, ବଲାଙ୍ଗୀର: ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା ଫାଟି ଜଣେ ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ସଂପୃକ୍ତ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ । ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବା ସହ ଶିଶୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଖେଳନା ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ।
ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଖେଳନା ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଥିଲା :
ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ ଥାନା ଶଗଡ଼ ଘାଟ ଗ୍ରାମର ଲବ ହରପାଳଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଙ୍କେଶ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ନିକଟ ଦୋକାନରୁ ଚିପ୍ସ କିଣି ଖାଉଥିଲେ । ସେହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରୁ ଏକ ରେଡିୟମ ଖେଳନା ବାହାରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ସେ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ତାହା ବିସ୍ପୋରଣ କରି ଅଙ୍କେଶର ବାମ ଆଖିରେ ବାଜିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଟିଟିଲାଗଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ପରେ ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଂପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ କମ୍ପାନୀ :
ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ, ଏଭଳି ଏକ ଖେଳନା ଶିଶୁ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆମେ ଚିପ୍ସ ପକେଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଖେଳନା ଦେଇଥାଉ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଶିଶୁମାନେ ଚିପ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ଭୁଲକୁ ସ୍ବୀକାର କରୁଛୁ । ଶିଶୁଟି ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵ ଆମେ ନେବୁ । "
ଚିପ୍ସ ପକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟି ଶିଶୁ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଟିଟିଲାଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆ ନଯିବ ଜଣାଇଥିଲୁ । ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର