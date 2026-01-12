ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ପାଲଟିଛି କି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା
ବଡଦାଣ୍ଡରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ୨ ଜଣଙ୍କ ବେକ କଟି ଆହତ । ପୁରୀରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
Published : January 12, 2026 at 8:47 PM IST
Chinese Manja ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ପାଲଟିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବେକରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଯିବାରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅତୀତରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବେକରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ବେକ କଟିଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବହୁତ ନଜିର ରହିଛି । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବାକୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜାରରେ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । କଟକଣା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ବଜାରରେ ଏହି ବିପଦଜନକ ସୂତା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହା ବେକରେ ଲାଗିଲେ ବେକ କଟିଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଜୀବନହାନୀ ହେଉଛି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତାହା ହେଲେ ବେକ କଟିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଏକ ଜନବହୁଳ ସହର । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ପୁରୀ ସହର ବଦନାମ ହେବ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ । ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉ । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।"
ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦାବି:
ତେବେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ସହର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସହ ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଦୁଇ ଚକିଆ ଆରୋହୀ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବେକ କଟିବା, ହାତ କଟିଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଗତ ରବିବାର ବଡଦାଣ୍ଡର ଗୌଡୀୟ ମଠ ନିକଟରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବେକ କଟିଯାଇଛି ।
ମାଞ୍ଜା ଲାଗି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆହତ:
ସେହିଭଳି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ୨ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଞ୍ଜା ସୂତା କବଳରେ ପଡ଼ି ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି । କରତି ସାହିର ସପନ ତରାଇ ନାମ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସାଇ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ ଏକ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଆଗରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ସେ ସୂତାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୂତାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବେକ କଟିଯାଇଛି ।
ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଦାବି:
ଆଇନଜିବୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ କହିବା କଥା ଯେ, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଳରେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବା ମାଞ୍ଜାସୂତା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । ଗୁଡ଼ି କାଟିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଛିଡିଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି । ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀ, ପାଦଚଲା ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ ।"
ତେବେ ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବେକରେ ଲାଗି କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ । ବିଦେଶୀ ସୂତା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ସୂତାକୁ ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆମର ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି । ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । କେତେକ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ