ଚିଲିକା ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ୨୨ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ରଖିବେ କଡ଼ା ନଜର
ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜରେ ୧୧ଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 8, 2026 at 8:37 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଚିଲିକାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିଲିକାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ୨୨ ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଏଥର 22ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ
ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଶୀତଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ କାହିଁ କେଉଁ ଆଡୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଚିଲିକା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଲାନ୍ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ’’।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି କମରେ ୨ ରୁ ୩ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚିଲିକାର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବେଆଇନ ଶିକାର ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଚିଲିକାକୁ ଶୀତଋତୁରେ ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତଥର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯିବ।
ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ ୨୨ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜରେ ୧୧ଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାମ୍ପ , ଚିଲିକା ରେଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମ୍ପ, ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ସାଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଜଳ ରଥଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର